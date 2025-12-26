Identidad gastronómica de Río Negro: así ve el chef Juan Izaguirre el proceso de consolidarla





Este año, el Estado rionegrino aceleró su trabajo de alcanzar una identidad gastronómica provincial con pilares en la innovación, la sostenibilidad y el producto local. “La cocina es tradición, creatividad y futuro”, afirman desde la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, que semanas atrás realizó en Roca el 1º Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro 2025 – Origen y Evolución, destinado a fortalecer la identidad gastronómica provincial.

El encuentro reunió a productores, cocineros, pymes, universidades, cámaras empresarias, emprendedores, cámaras e instituciones vinculadas al turismo y la cultura más referentes nacionales para delinear una agenda común que fortalezca la cadena de valor y proyecte a la gastronomía rionegrina a nuevos mercados.

Escena del 1° Foro de Identidad Gastrónomica rionegrina realizado en Roca, días atrás. Foto: A. Carnevale

“Fue un espacio de intercambio federal donde se destacó el rol de quienes sostienen diariamente la identidad alimentaria desde distintos puntos de la provincia: el mar de San Antonio Oeste, el Alto Valle frutícola, la estepa y la cordillera patagónica. La propuesta apuntó a generar consensos y acciones concretas que potencien la innovación, el trabajo asociativo y el arraigo productivo”, apuntó una de las hacedoras de este encuentro, Bettiana Gabilondo, subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de Río Negro.

Un sector del auditorio del 1° Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro. Foto: Alejandro Carnevale

Uno de los participantes del encuentro fue Juan Carlos Izaguirre, chef y embajador gastronómico de Río Negro. Si bien tiene 39 años lleva casi dos décadas en este oficio y su mirada supera la anécdota para captar casi siempre el concepto que sobrevuela la situación. Por ello lo consultamos por esta búsqueda rionegrina de su identidad gastronómica. A continuación, su análisis.

El chef Juan Izaguirre, embajador de la gastronomía rionegrina.

Resignificar la identidad, por Juan Izaguirre



“La identidad de la provincia de Río Negro se encuentra en permanente construcción. Con apenas setenta años de historia como provincia, no arrastra tradiciones rígidas ni estructuras cerradas; por el contrario, se nutre del encuentro entre culturas, corrientes migratorias y paisajes diversos. Desde la cordillera hasta el mar, pasando por los valles productivos y la estepa, Río Negro es un territorio donde la identidad gastronómica no se hereda de manera lineal, sino que se crea, se adapta y se resignifica constantemente.

“La cultura rionegrina es joven, dinámica y profundamente ligada al trabajo y a la producción. La innovación aparece como una consecuencia natural de esa juventud: productores, cocineros, artesanos y trabajadores del territorio han aprendido a dialogar con un entorno exigente, transformando recursos locales en valor agregado. Fruta, pesca, ganadería, energía y turismo conviven con nuevas formas de pensar la sustentabilidad, la gastronomía y el desarrollo regional, construyendo una cultura que mira hacia adelante sin perder respeto por el origen.

“La tradición en Río Negro no es un ancla, sino un punto de partida. Se expresa más como actitud que como receta fija: tradición es producir, transformar y compartir; es aprender del pasado reciente para proyectar futuro. En ese sentido, la provincia encuentra su mayor fortaleza en la combinación entre innovación y producción, donde la identidad se afirma en lo que se hace todos los días, con las manos, con el oficio y con una visión abierta, diversa y profundamente patagónica”.