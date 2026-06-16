El quirófano, el error y la condición humana

Mirtha Mabel Dell Orfano

DNI 16.375.021

GENERAL ROCA

La reciente muerte del anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, condenado por mala praxis tras el trágico fallecimiento del pequeño Valentín en General Roca, abre un debate incómodo pero urgente. En las redes sociales, el veredicto popular fue inmediato y feroz: palabras como “karma”, “justicia divina” o “justicia por Valentín” poblaron las pantallas.

Sin embargo, reducir una vida profesional de casi dos décadas y miles de prácticas anestesiológicas a su peor y más trágico error no solo es injusto, sino que revela una profunda ceguera social sobre lo que significa la práctica de la medicina. El mito del médico infalible. Vivimos en una cultura que endiosa a los médicos cuando salvan vidas y los demoniza cuando fallan, olvidando que detrás del ambo hay un ser humano. Nadie estudia medicina, pasa por el desarraigo de las residencias y dedica casi veinte años de su vida a cuidar cuerpos ajenos con la intención de hacer daño.

Los profesionales de la salud entran al quirófano con el peso de la responsabilidad de salvar, no de quitar la vida. Sin embargo, el sistema actual opera al límite: