El reclamo policial

Javier Alberto Genoud, DNI 17.506.130

General Roca

Nuestra policía se encuentra hace tiempo llevando adelante “pacíficamente” reclamos justos. Y hoy escribo porque al visitarlos sentí el dolor y abandono que son consecuencia de la siniestra, perversa, irresponsable y deshonesta acción cotidiana, casi eterna ya, de nuestra clase y personajes políticos.

¿Aceptamos ya que un grupo de personas aplauda por unos paquetes de yerba? ¿A qué nivel de abandono ya parte de la sociedad está aceptando vivir? Y lo más triste es que muchos viven con sus ojos vendados. Aunque otros también miran para el costado porque tienen privilegios que los comprometen.

Hoy en esta sociedad corrompida en todas las áreas ser cortés es ser molesto. Ser gentil es ser anticuado. Preocuparse por el otro es porque trae otro interés escondido. Ser inteligente, es tener el celular o auto último modelo. Ser imparcial, es buscar favorecer tu posición sin importar las demás. Ser hombre, es ser un machista sin derecho a réplica. Ser mujer, es ser feminista revelada ante los hombres. Ser amante de los animales, es ser poco comunicativo con las personas.

El no darle importancia al celular, es vivir en su propia nube. El poder opinar por las redes sin prejuicios, es atacar sin fundamentos. El dar amor, es confundir los sentimientos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué nos pasa con las relaciones personales? ¿Qué parte de la película no vi que no puedo entender? En un mundo que, todo se tergiversa, todos se tornan susceptibles, todo se mal interpreta. Yo elijo caminar con ustedes. Mis queridos policías en fiel reclamo a sus derechos, por favor no abandonen seguir con la bandera de la dignidad y libertad.