El secuestro de Maduro

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Como es su costumbre (lo hizo en Libia y otros países de Medio Oriente) el imperio estadounidense, en la noche del 3 de enero, atacó sorpresivamente a Venezuela con aviones, helicópteros y doscientos infantes, en la capital (Caracas) y otras dos localidades.

El presidente Nicolás Maduro y su esposa se hallaban descansando. Luego de bombardear varios lugares militares, atacaron el fuerte donde se hallaba la pareja presidencial, y luego de liquidar más de 79 hombres de la guardia presidencial, tomaron prisioneros al presidente y su esposa y los trasladaron fuera del país. Posteriormente los llevaron a Nueva York, donde se hallan prisioneros a disposición, según algunos medios, de la Justicia.

Salvo Argentina y Panamá, el resto del mundo critica en la un el episodio vergonzoso causado por EE.UU., actuando en contra todas las regulaciones internacionales a una nación en paz y sin motivo alguno. Hay que ser muy zaino para festejar lo que Trump y sus FF.AA. hicieron en Venezuela, para luego exigir 5o millones de barriles de petróleo, el real motivo del ataque, digo.


