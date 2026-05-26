Tras el Tedeum del 25 de mayo, el Gobierno reúne a su mesa política para redefinir la agenda legislativa

Luego del Tedeum que se realizó por el 25 de mayo, acto que dejó postales como evidencia de la interna libertaria, el Gobierno programó una reunión clave para este martes. La mesa política se volverá a encontrar en Casa Rosada con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

La mesa política se reúne en Casa Rosada

En esta jornada se volverán a ver cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien quedó bajo la mira de las Fuerzas del Cielo por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

La reunión de la mesa política se realizará a las 11 en Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por esta razón Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo «Lule» Menem volverán a sentarse en la misma mesa

El temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, pero también se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei.

Fuentes del Gabinete revelaron que al mandatario le generó gran malestar la situación, sobre todo porque tuvo que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada. El presidente minimizó el conflicto virtual para evitar tener que tomar partido por alungo de los dos campamentos, pero las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que «le mienten» al presidente.

El mensaje de la iglesia en el Tedeum: «Basta de arengar la polarización»

En su homilía frente a la comitiva oficial, el arzobispo García Cuerva marcó una clara distinción entre la resiliencia de la sociedad y el desempeño de la dirigencia política. Tras describir la situación de «muchos hermanos» afectados por la falta de trabajo, educación y oportunidades, el líder religioso exigió un cambio de actitud en la conducción:

«Basta de arengar la polarización. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más», reclamó.

El arzobispo enfatizó que nadie puede ser descartado y mencionó explícitamente a los abuelos, niños, enfermos, personas con discapacidad, jóvenes afectados por las drogas y trabajadores precarizados como las prioridades que deben ordenar la gestión pública.

En otro de los pasajes más directos de su discurso, García Cuerva apuntó contra quienes intervienen en el debate público desde la descalificación, comparando a los críticos del Evangelio con las dinámicas actuales en las plataformas digitales: