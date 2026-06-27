El terremoto en Venezuela

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

En las últimas horas ha ocurrido un sismo de gravísimas consecuencias en Venezuela habiendo sido afectada la ciudad de Caracas y otras vecinas incluyendo el aeropuerto de la capital.

Las primeras noticias dan una suma provisoria de más de 900 muertos y al menos 3.600 heridos, sin determinar cuántos cuerpos se encontrarían bajo los escombres de edificios, incluida una torre de 2o pisos colapsada y cientos de otros que están en ruinas.

Las primeros noteros de Telesur muestran desde un helicóptero infinidad de construcciones en ruinas.

Espero que la ayuda internacional llegue pronto, que Inglaterra le devuelva las 41 toneladas de oro que se niega a entregar y que EE.UU. pague por las miles de toneladas de petróleo que saca diariamente sin pagarle nada al pueblo de Maduro, un presidente secuestrado y preso sin causas por orden del desquiciado Donald Trump. Argentina tiene que enviar ayuda, digo

