Estafa con planes sociales: Cury abrió la impugnación con el pedido de nulidad de la sentencia

El abogado frente a Deiub y Sommer, dos de los jueces del Tribunal de Impugnación. Foto Matías Subat.

El abogado Alfredo Cury le pidió al Tribunal de Impugnación que declare nula la sentencia que lo condenó por la estafa con planes sociales. El fiscal jefe Pablo Vignaroli tomó nota de los agravios y mañana tendrá la oportunidad de contestarle.

Esta dinámica se repetirá durante ocho jornadas. El fallo fue recurrido incluso por el ministerio público y la querella (la fiscalía de Estado) que tendrán la oportunidad de insistir con el cambio de calificación por asociación ilícita.

El tribunal, presidido por Federico Sommer, e integrado por Liliana Deiub y Marcelo Macagno, deberá resolver si confirma o revoca (total o parcialmente) el fallo que condenó el año pasado a 12 personas por administración fraudulenta agravada.

La maniobra consistió en el desvío de fondos destinados a subsidios a la desocupación, que eran otorgados por el ministerio de Desarrollo Social durante la última gestión de Omar Gutiérrez. De acuerdo a la sentencia ese dinero se utilizó para financiar «ilegalmente» al MPN.

En el caso de Cury fue declarado responsable, como partícipe primario, y se le impuso la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

En su exposición utilizó fragmentos del veredicto para remarcar lo que consideró arbitrariedades. Por ejemplo, sostuvo que el tribunal de juicio construyó su culpabilidad a partir del vínculo que tenía con el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez. El abogado trabajó con él como “adscripto”.

En el veredicto, los jueces dijeron que Domínguez lideraba a un grupo de “referentes, punteros del MPN”, pero les llamaba la atención que nunca fue citado como testigo.

Cury aseguró que el legislador fue investigado y jamás se lo imputó. «Es inocente», remarcó.

Sostuvo que él nunca negó que era empleado de planta del Estado (fue exonerado tras la condena) y enfatizó que en la sentencia escrita no se incluyeron argumentos que sí fueron empleados en el veredicto, como la mención al caso Temux.