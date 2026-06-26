«Ustedes se alimentan del conflicto»: la frase que cambió la carrera de una abogada y llega con un método a Neuquén

La cordillera de Neuquén es el punto de encuentro para reflexionar sobre los procesos judiciales. «Ustedes, los abogados, se alimentan del conflicto», le dijeron hace más de 40 años a la abogada Cristina Llaguno. En aquel momento la frase le molestó, pero con el tiempo se dio cuenta de que su cliente tenía razón. Fue el puntapié para buscar otro enfoque y desarrollar el «Método Reconciliar«. «Hace muchos años que no llevo un juicio a tribunales porque los conflictos se resuelven entre las partes, en el estudio», aseguró.



Organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de la IV Circunscripción, entre este sábado 27 de junio y el jueves 2 de julio se dictará el seminario de Resolución Sistémica de Conflicto, en San Martín y Junín de los Andes. Si bien apunta a profesionales del sistema judicial, también se orienta a docentes, profesionales de la salud y operadores comunitarios que lidian diariamente con situaciones de crisis.

¿Qué es la Resolución Sistémica de Conflictos? El método de Llaguno

Rita Cristina Llaguno es abogada egresada de la UBA, mediadora y Máster en Psicología Sistémica. Con 45 años de trayectoria en el derecho y 26 como facilitadora, fundó el Centro Reconciliar y hoy dirige el Instituto de Resolución Sistémica de Conflictos en el Colegio de Abogados de Morón. Su experiencia internacional incluye el entrenamiento de más de mil jueces en Brasil y la publicación de siete libros, entre ellos su obra más reciente: Método Reconciliar.

Su metodología integra la práctica legal con el análisis profundo de los vínculos humanos. Llaguno sostiene que los expedientes judiciales son solo la superficie de disputas mucho más complejas. «Detrás de estas manifestaciones operan dinámicas relacionales ocultas e historias compartidas que influyen en que una situación persista a pesar de los intentos ordinarios por resolverla», afirmó la especialista.

Este enfoque introduce el concepto de «daño invisible». Se trata de vivencias de la infancia con figuras de autoridad que marcan la forma de resolver problemas en la adultez. Para la experta, estos mensajes no siempre representan un trauma, pero funcionan como un cerco que limita el crecimiento. «El niño crece con esos ‘no se puede’ y de grande tiene conflictos que no sabe cómo desarmar», señaló.

Un pilar del método es el cambio de rol del profesional del derecho. Llaguno marca una diferencia tajante entre «ayudar» y «acompañar». El abogado que ayuda asume una posición de superioridad, casi como un padre ante un hijo. En cambio, quien acompaña trata a su cliente como un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Según su mirada, «cuando el profesional cree que lo sabe todo y el cliente nada, la relación se desequilibra».

Otro punto central es la falta de vocabulario emocional en los juzgados. Para la abogada, casi todos los clientes reducen lo que sienten a un simple «bien» o «mal» porque no aprendieron a identificar sus estados de ánimo. El seminario enseña que existen al menos cien emociones diferentes que atraviesan un conflicto. Cuando el profesional del derecho logra poner nombre a lo que la otra parte siente, la hostilidad baja y la negociación se vuelve mucho más ágil.

Llaguno aclara que la palabra «reconciliar» suele generar confusión, especialmente en casos de extrema gravedad como abusos o delitos. «Si me preguntan si el método busca reconciliar a una persona violada con quien la violó, la respuesta es no», enfatizó. El objetivo no es justificar la conducta del agresor ni pedirle a la víctima que perdone, sino acompañar a las personas para que dejen de ser «prisioneras del conflicto«.

Para la especialista, reconciliar es reconciliarse con la realidad de lo que ocurrió para recuperar la libertad personal: «Incluso cuando no existe reconciliación entre las personas, siempre puede existir una reconciliación interior».

Indicó que los resultados dentro del sistema judicial son concretos y efectivos. «Los acuerdos se cumplen sin necesidad de volver a tribunales para pedir una ejecución judicial», destacó Llaguno. La letrada confía en que quienes asistan al seminario se irán con herramientas para promover una práctica más amable: «En el corazón de los abogados descansa y se recrea la paz, por eso cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena para que la reconciliación entre las personas sea posible».

Cronograma de actividades y costos

Las jornadas cuentan con cupos limitados. Para informes e inscripciones, comunicarse con la Dra. Rosa Mariel Lázaro al WhatsApp +54 9 294 4780435 o por correo electrónico a rmlazaroabogada@gmail.com.