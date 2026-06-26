Bariloche: imputan a un enfermero y a un coordinador turístico por la muerte de un estudiante ocurrida en 2022

Tomás Octavo, de 17 años, en Bariloche antes de enfermarse.

La muerte de un joven que había viajado a Bariloche en viaje de egresados derivó el mes pasado en la condena de una médica que lo atendió en su ciudad de origen, pero el ministerio público fiscal no está dispuesto a dejarlo allí y amplió la investigación sobre un enfermero y un coordinador estudiantil que tomaron las decisiones en esta ciudad, cuando el muchacho presentó los primeros malestares.

El fiscal jefe Martín Lozada había pedido para hoy la audiencia de formulación de cargos, pero llegado el momento la jueza Romina Martini decidió suspenderla, porque una de las abogadas defensoras se vio impedida de participar, demandada por otro juicio.

La imputación complementaria abarca en principio a tres personas: el enfermero Néstor Ocampo, el excoordinador jefe de la empresa Travel Dance Diego Cañete y el excoordinador junior Santiago Castaño. Aunque para este último la fiscalía tendría previsto solicitar el sobreseimiento.

La investigación comenzó en octubre de 2022, cuando el joven Tomás Octavio llegó a Bariloche con sus compañeros y al poco tiempo presentó síntomas que lo tuvieron en cama varios días, sin salir del hotel. Cuando volvió a San Justo, su localidad de origen, presentaba ya un cuadro general de septisemia y falleció a los pocos días por una “falla multiorgánica”.

La médica que lo atendió en un centro de salud de Valentín Alsina, Ana Carlín, fue responsabilizada por errores en el diagnóstico y el tratamiento indicado. Y terminó por aceptar en juicio abreviado la condena por homicidio culposo y una pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación profesional.

Ahora el cerco judicial se cierra sobre quienes debieron actuar en primera instancia en Bariloche, cuando Octavo cayó enfermo y tampoco advirtieron la gravedad de la situación. Lozada dijo que la investigación se prolongó durante más de tres años por la dificultad para producir algunas de las pruebas, pero dijo que ya están en condiciones de formular los cargos, en una audiencia que será reprogramada.

La necesidad de fijar otra fecha fue admitida hoy por Lozada, por la abogada querellante Nadina Moreda y por los defensores Nahuel Benac y Natalia Araya. Algunos de ellos se lamentaron del nuevo impedimento y recordaron que ya se trata de la tercera reprogramación, que fue convalidada por la jueza Martini.