Viedma suma dos nuevos vuelos a Buenos Aires: desde cuándo rigen, horarios y cuánto cuesta viajar

Viedma contará desde el próximo 10 de agosto con un 50% más de vuelos hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo alcanzado con Aerolíneas Argentinas permitirá que la capital rionegrina pase de cuatro a seis frecuencias semanales, una mejora en la conectividad aérea que el Gobierno de Río Negro considera estratégica para acompañar el crecimiento económico, turístico y energético de la provincia.

Los nuevos servicios unirán el aeropuerto Gobernador Castello con Aeroparque Jorge Newbery y estarán disponibles de lunes a viernes y los domingos, ampliando las alternativas de viaje tanto para pasajeros corporativos como para turistas y residentes.

El aumento de frecuencias busca impulsar el desarrollo de la Región Atlántica

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que el incremento representa «un paso muy importante para Viedma y para toda la Región Atlántica», al considerar que mejorar la conectividad «no es solamente sumar vuelos, sino generar más oportunidades para el turismo, la actividad económica, el empleo y el desarrollo».

En ese sentido, sostuvo que Río Negro atraviesa «una nueva etapa productiva, energética y turística» y remarcó que una mayor conectividad es clave para atraer inversiones, facilitar el movimiento de personas y fortalecer el crecimiento de la capital provincial.

El acuerdo fue impulsado por el Gobierno de Río Negro junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma (Envitur y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), luego de analizar el aumento de la demanda registrado en los últimos meses.

Además de sumar frecuencias, el convenio contempla acciones de promoción para incrementar la ocupación de los vuelos y potenciar el turismo de reuniones, uno de los segmentos que buscan desarrollar en la región.

Cuánto cuesta aprovechar el primer fin de semana largo con los nuevos vuelos

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la nueva programación ya permite organizar una escapada durante el fin de semana largo de agosto. Con salida el jueves 14 de agosto a las 17.45 desde Viedma y regreso el domingo 17 a las 7 desde Aeroparque, el viaje tiene un valor de $296.000 por persona con equipaje de mano incluido.

Para quienes deseen despachar equipaje, la tarifa asciende a $428.000 por persona.

Los servicios serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 96 pasajeros, lo que permitirá ofrecer una mayor disponibilidad de asientos.

Cómo será la nueva programación de vuelos en Viedma

La nueva grilla combinará vuelos matutinos y vespertinos.

Lunes, martes y jueves

Salida desde Aeroparque: 7.00.

Llegada a Viedma: 8.45.

Regreso desde Viedma: 9.25.

Arribo a Aeroparque: 11.00.

Miércoles, viernes y domingos

Salida desde Aeroparque: 15.20.

Llegada a Viedma: 17.05.

Regreso desde Viedma: 17.45.

Arribo a Aeroparque: 19.20.

Con este esquema, Viedma dispondrá de seis frecuencias semanales con Buenos Aires, una mejora que permitirá ampliar las opciones de viaje tanto para quienes llegan a la capital rionegrina como para quienes parten desde la ciudad hacia la Capital Federal.