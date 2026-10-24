Emergencia natural, parálisis oficial

Laura Gall

DNI 18334900

Una crecida del río Manso dañó un puente de acceso al cerro Tronador, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde entonces, el turismo permanece interrumpido, con graves consecuencias económicas para prestadores y trabajadores, además de frustrar los viajes de numerosos visitantes.

Desde el día siguiente a la crecida, el río puede vadearse en camioneta. ¿Por qué no evaluar el uso de un Unimog para trasladar pasajeros mientras se repara el puente?

La Ley 4.677 de Río Negro contempla emergencias económicas por fenómenos naturales. Frente a esta situación, urge evaluar e implementar una solución transitoria que permita mitigar las pérdidas.

Parques Nacionales tiene la misión de conservar la naturaleza, pero también de facilitar su disfrute responsable. Impedir el acceso sin explorar alternativas perjudica a quienes viven del turismo y aleja a los visitantes de un patrimonio que pertenece a todos. Acercar a las personas a nuestros parques también es fomentar su conservación.