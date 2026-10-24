Independiente extendió su racha ante Unión Bahía y lidera en la Liga Nacional Femenina

Independiente de Neuquén continúa con rendimiento perfecto en la Liga Femenina de básquet. Con una actuación muy regular, venció 70-48 a Unión Bahía, para lograr la tercera victoria en fila y mandar en la zona C junto al poderoso Boca. El partido se jugó en La Caldera de la capital provincial.

El comienzo fue favorable para la visita, que encontró en Amparo Althabe una referencia importante en la zona pintada. Sin embargo, Independiente reaccionó en el tramo final del primer cuarto con los triples de Jacqueline Soto y Josefina Tourrela para igualar en 14.

En el segundo parcial, las dirigidas por Gabriel Del Elegido comenzaron a marcar diferencias. Con una defensa más firme y mayor protagonismo ofensivo, las Rojas encontraron respuestas en distintas jugadoras. El parcial de 20-12 le permitió a las neuquinas marcharse al descanso largo arriba por 34-26.

Valentina Numa cerró otro buen partido en las neuquinas. (Prensa Independiente)

Todo bajo control en el cierre

Luego del descanso, Independiente mantuvo la intensidad y amplió la ventaja. Las locales fueron más agresivas en ataque, encontraron puntos tanto desde el perímetro como cerca del aro y controlaron el desarrollo del juego. Unión intentó mantenerse en partido a través de los triples de Leguizamón, pero el conjunto neuquino se impuso 16-9 en el tercer cuarto y llegó al último período con una diferencia de 15 puntos: 50-35.

En los 10 finales, el equipo local terminó de confirmar su superioridad. Con el resultado encaminado, hubo espacio para darles rodaje a las juveniles, que también tuvieron su oportunidad en una noche positiva para el equipo.

Las mejores de la noche

Torruela fue la máxima anotadora de Independiente, con 16 puntos, seguida de Soto (14), Belén Alegre (11) y Valentina Numa (9 más 8 rebotes). También fue importante Valentina Canales, con 9 recobres. En la visita, Althabe llegó hasta 15.

Con récord perfecto de 3-3, las Rojas tendrán ahora la gira por tierra porteña: el próximo jueves se medirán con Vélez y el viernes será el turno para enfrentar a Boca en La Bombonerita.