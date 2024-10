En el Gobierno, ¿sabrán de qué se trata?

Jorge L Fernández Avello, DNI 12.862.056

San Carlos de Bariloche

Buceando en viejas frases y anécdotas de nuestra historia llegué al 25 de mayo de 1810, y en esa fecha “el Pueblo quería saber de qué se trataba”… Se reclamaba la anulación de la formación de una junta de gobierno presidida por el entonces virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que había dispuesto el Cabildo el día anterior, contrariando los resultados del 22 de mayo. Dicha manifestación era alentada por Domingo French y Antonio Beruti.

Resumiendo, el virrey Cisneros hacia oídos sordos al pueblo y esto marcó la caída del virrey y la postre la Revolución de Mayo y posterior independencia de nuestra Nación del Reino de España.

Las marchas de las organizaciones estudiantiles, acompañadas de gremios, organizaciones sociales y políticas, está diciendo claramente que “La Ven” y la ven muy mal, por eso se levantan en protestas pacíficas, pero contundentes.

Aquí no solo se trata del salario docente, o del mantenimiento de las Universidades, porque si así fuera ya se hubiera arreglado, plata hay..¡solo que la usan para otras cosas!

Aquí se trata de un Gobierno cuyas políticas desde hace 9 meses y de forma irracional, perjudican al 90% de los argentinos y benefician a un pequeño y selecto grupo nacional y extranjero, no solo con entrega, sino con subvenciones de billones de pesos, como es la rebaja a bienes personales, a los CEOS o a Mercado Libre y similares por la Ley del Conocimiento. Plata hay, pero no para el desarrollo del país. Aquí se trata de un cambio de paradigma, de querer desfinanciar el sistema que beneficia a todos para volver, como el presidente lo ha dicho, a principios de SigloXX, donde la educación la salud, y la distribución del ingreso, no tenían cabida.

Creo que ni Discépolo podría describir como en Cambalache qué nos esta sucediendo. Y la gravedad es tal, que el anterior gobierno (que también nos traía a los ponchazos), parece bueno a la hora de cotejar los valores de las cosas, el incremento de la pobreza, y la planificada entrega de nuestros recursos y empresas.

Hasta aquí está muy claro que si hay alguien que no la ve y menos aun sabe de que se trata es el presidente y todos los miembros del gobierno.

Es de esperar que se quiten las venda de los ojos y dejen de recitar “la culpa es del otro”, porque las medidas de gobierno las toman ellos y el pueblo parece que esta vez sabe muy bien de qué se trata, no solamente por haberlo leído, sino porque lo siente y lo sufre diariamente…