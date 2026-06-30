Franco Colapinto, optimista de cara a Silverstone: «Es una prueba interesante para esta generación de Fórmula 1»

Cambio de chip y foco apuntado 100% a Silverstone. No hay más lamento por hacer, sino mirar hacia adelante y encarar con optimismo el nuevo desafío, el noveno de la temporada: el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Como se dijo, la cita inglesa es especial por donde se la mire para el argentino Franco Colapinto, 12° en el campeonato 2026. En ese mítico trazado de Silverstone, donde hizo su estreno oficial en la máxima, es donde buscará volver al protagonismo excluyente con su Alpine.

Será la tercera competencia del calendario con competencia Sprint, otro aspecto importante y saliente del fin de semana, por la doble exigencia y la posibilidad de redoblar la apuesta hacia los puntos.

“Espero sentirme un poco más cómodo con el coche, ya que este año ya manejé el A526 en Silverstone durante una jornada de rodaje, y sin duda es una prueba interesante para esta generación de Fórmula 1″, comenzó diciendo el pilarense.

«Creo que hemos salido de Austria con un poco de mala suerte, ya que terminamos fuera de los puntos, lo que obviamente no era el resultado que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó mucho encontrar el equilibrio durante todo el fin de semana«, lamentó sobre la carrera pasada.

Más allá del traspié y la frustración por el paso en falso con los implementos técnicos novedosos para Spielberg, el pilarense asegura que en Inglaterra el panorama puede resultar más beneficioso para el conjunto.

«Tenemos muchas oportunidades para familiarizarnos con el coche, y ya he estado en el simulador preparándome para Silverstone. Tenemos que empezar con buen pie, ya que se trata de una prueba de Sprint y debemos ser rápidos desde el viernes, pues nuestro objetivo es sumar puntos este fin de semana aprovechando las dos oportunidades de hacerlo”, recalcó.