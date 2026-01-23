Escenas en un bar de Bariloche

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056

El sábado 17 de enero en mi ciudad de Bariloche, en pleno centro, fui a un bar donde se hace karaoke, y al que habitualmente vamos con mi señora.

Demás está decir que uno va a donde se siente cómodo, y este es un lugar de estas características, ya que la animadora del karaoke, Jessi Rubiss y su musicalizadora Viky, hacen muy amena la noche, conservando un respeto hacia todos/as quienes participan.

Esa noche ocurrió algo inusual, y esto es que unos 8 turistas israelíes, hombres y mujeres, fueron al bar y se dedicaron a generar un ambiente violento, con sus gritos, o subidas a las mesas, o no respetar a quien cantaba. Y el hablar a los gritos entre ellos…

Lograron entonces que muchos nos fuéramos del lugar, porque nuestra intención es ir a un lugar donde las reglas de convivencia sean las mínimas razonables…

Estos jóvenes, en general son exmilitares, ¡deben creerse que las reglas las imponen ellos! Y no es el único lugar donde dejan sus huellas. Los autos de alquiler muchas veces no se los ofrecen, porque suben de a 10 y rompen el vehículo. También ha habido problemas en alojamientos.

Ciertamente no serán todos iguales, pero hace muchos años que veo estas actitudes.

Sean de cualquier nacionalidad, nuestra ciudad y nuestra Patagonia merecen respeto, y si no lo hay, habrá que tomar medidas.

