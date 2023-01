Felicitaciones por las “fiestas”

No soy de de agradecer mucho a los políticos pero este año tanto en Neuquén como en Roca se armaron dos fiestas de primer nivel, con artistas nacionales e internacionales.

Algunos me gustan y otro no tanto, pero reconozco que hay para todos los gustos, y sobre todo para los jóvenes, como el chico que hizo la canción con Shakira. Ojalá sea todo en paz y estos eventos dejen algo en la región, y no nos olvidemos de la producción.

Raquel Monzón

Fernández Oro