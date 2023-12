Fracasados de regreso

Hugo Ricardo Rucci

DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Macri, multiprocesado, fracasado retorno con su equipo, que no es de ninguna manera la gente adecuada para hacer las colosales reformas estructurales y económicas que necesita la Argentina.

Sturzeneger fue el que le dijo a Macri estando en gestión durante su gobierno (de Macri) que la devaluación del dólar que en ese momento era del 20% no se iba a precios, ¡puede alguien creer viviendo en la Argentina en cualquier tiempo eso!, pues bien ¿Macri le creyó!.

A Sturzenegger, Caputo, Dujovne los s eyectó de su gobierno el mismo Macri. Este equipo de economistas elegido ya estuvo , tomó en ese tiempo (gobierno de Macri), (45000 millones de dólares) de deuda externa, dólares que ya no están, se fueron y no se sabe en qué. Milei dijo que a la economía la iba a manejar el, si la idea era esa no se elige a una persona como Caputo, Si se quiere dar independencia al Banco Central no se elige a un funcionario empleado de Caputo.

1) Cada vez hay más pobreza . Cada vez se gata más en educación, y cada vez es peor la educación. La justicia no funciona.

2) Tenemos un Estado altamente ineficiente que debiera ser eficiente de acuerdo al total de los recursos invertidos en su funcionamiento.

3) La salud pese al esfuerzo del personal de enfermería, personal médico y personal afín no es del 100%.

Por estos últimos tres apartados se produjo el milagro de que ganara Milei. Ahora tendría que producirse otro milagro para que le vaya bien en su gestión.