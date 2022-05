Hace unos días, nos recordaba Naciones Unidas, que a nivel mundial se prevé que cada 1 ºC de aumento de la temperatura provocado por el calentamiento global supondrá una reducción del 20% de los recursos hídricos renovables y afectará a un 7% adicional de la población. Estos impactos, desde luego, ahora están presentes. Multitud de países, incluida España, les cuesta una buena dosis estresante para mantener un suministro mínimo de agua potable en periodos de sequía. Está visto que tenemos que gestionar mejor los recursos naturales, siendo más respetuoso con todo lo que nos rodea. Además es público y notorio, que un consumo excesivo, induce al estrés en el uso de las tierras, aparte de provocar una mayor contaminación y la pérdida de hábitats naturales. No olvidemos que todo está en creación, ya no solo para recreación nuestra, que también, pero sobre todo tenemos que hacerla fructificar, mejorando la eficiencia del uso del agua por ejemplo. Tampoco estamos aquí para adueñarnos de nada, sino para colaborar y cooperar en que esta creación no se agote y muera, debido a nuestras malas andanzas.



Víctor Corcoba Herrero

corcoba@telefonica.net

Madrid