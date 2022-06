Instantáneamente, luego de la entrevista a Esteban Bullrich, no me quedó ninguna duda que es una persona “fuera de serie” y, hasta me animaría a afirmar, “inimitable”. La forma en que aceptó y asumió “obligado”, su cambio de vida es increíble. Creo que no tenemos derecho a protestar ni a quejarnos de nada. Es cierto que, en la vida, todos tenemos “nuestras cruces” pero, su garra, aceptación de la Divina Providencia y, sus nuevas metas, a partir de tomar conocimiento de su enfermedad, en beneficio del prójimo, como así también, su inquebrantable e impresionante fe en Dios resultan llamativos y ejemplares. No pasaron desapercibidas, sus referencias a la situación actual de nuestro país, la grieta y, sobretodo, las “internas”, tanto en el oficialismo como en la oposición, que podrían ser claves para nuestro futuro. Fue impactante y emocionante que su diálogo – dependiente de sus ojos – sufriera interrupciones por sus lágrimas. Resulta un ejemplo admirable de persona, unión familiar, honestidad, solidaridad y político inexistentes hoy. Deberíamos hacer, todos, un mínimo esfuerzo de aprendizaje de “su escuela de vida”. Esteban, sólo me resta felicitarte y admirarte, porque sos un grande de verdad y un santo en vida. Que Dios y la Virgen te bendigan y te acompañen eternamente.

Marcos A. Machado.

marcos53arg@gmail.com

Buenos Aires