Hospital Plottier desbordado

Salomé Pincheira, Libres del sur Plottier

PLOTTIER

Desde Libres del Sur Plottier hace años se denuncia el vaciamiento sistemático del gobierno provincial hacia los hospitales de la provincia. Plottier posee una característica particular: es la segunda ciudad con más habitantes de la provincia pero no posee guardias ni internación en el sistema privado, volcándose todas las demandas al hospital. Hoy el hospital no posee cantidad suficiente de médicos clínicos ni generalistas. La falta de personal hace que los médicos que atienden actualmente se recarguen de trabajo. Y a la recarga de trabajo se le suma la diferencia importante que hay entre los salarios o ingresos que se generan en el sistema privado y lo básico del sistema público, eso genera que los profesionales estén desbordados y muchos con intenciones de ingresar al sistema privado.También faltan insumos y medicamentos para las atenciones básicas dificultando mucho el trabajo al personal de Salud.