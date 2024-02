Impericia de funcionarios

Hugo Alonso DNI 12.727.516

Moquehue

Hola, soy vecino de Moquehue, donde funciona un cajero automático de la red Link, del Banco Provincia del Neuquén.

A pesar de quejarme por el mal funcionamiento del mismo, en primer lugar al Banco Provincia del Neuquén , responden con total desparpajo, cuando uno pregunta cuánto tardará la reparación del mismo, que no tienen idea, además de quedarse sin dinero en forma recurrente.

Luego de haberme quejado en varias oportunidades al delegado municipal y al intendente de Villa Pehuenia, no hay solución, el cajero no funciona más que una semana seguida, ya sea por rotura o porque se queda sin dinero. Evidentemente al gerente de la sucursal del BPN de Villa Pehuenia no le debemos importar demasiado, a pesar de que su sueldo sale de nuestros impuestos.

Ni qué decir del intendente, que entre los dos no logran hacer funcionar un cajero más de una semana seguida.