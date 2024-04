Dos adolescentes de El Bolsón rumbo al Mundial de Pesas en Perú

Dos jóvenes deportistas de El Bolsón, David Calvo y Yashira Molina Becker, representarán a la Argentina en el Mundial Sub 17 de Levantamiento Olímpico de Pesas en Lima, Perú, que se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo. De esta forma, conforman el equipo nacional junto a otros dos jóvenes.

Con 17 años, Calvo resultó campeón nacional dos años consecutivos y en 2022 fue campeón sudamericano. Molina Becker apenas tiene 14 años y el año pasado resultó campeona nacional en su categoría, hasta 49 kilos. Este año pasó a la categoría de 55 kilos.

«Existe lo que se llama el nivel básico de elegibilidad para poder llegar a un mundial. Tenés que tener una marca muy cercana a lo que podría ser un podio en un mundial. Cuando uno alcanza esas marcas, sabe que lo pueden elegir para el mundial. Hay siete torneos durante todo el año y con esa marca se van eligiendo los representantes», detalló Santiago Villalba, entrenador de Calvo.

Aseguró que el deporte de pesas se empieza a practicar a partir de los 8 o 10 años. Sin embargo, hasta la categoría sub 12 no pueden competir. Solo es participativo. A partir de los 13, arrancan las competencias en las categorías sub 15, 17, 20 y la de 21 llamada Aboluta (de mayores).

«El deporte a nivel país está creciendo mucho. El año paso organizábamos regionales con 40 pibes y, en el torneo de este sábado participarán 100 pibes«, dijo en alusión al certamen Regional 2024 de Levantamiento Olímpico de Pesas que tiene como sede a Bariloche.

En el Mundial Sub 17, Calvo y Molina Becker competirán en dos movimientos (arranque y envión).

Villaba explicó que el arranque «es un levantamieno en un solo movimiento. La barra sale del piso y va arriba de la cabeza en un solo movimiento. Yashira, por ejemplo, está levantando 70 kilos y pesa 54 kilos. es mucho. David levantó 130 kilos».

El segundo movimiento, el envión, consiste en dos movimientos: «Cuando la barra sale del piso y llega a la cabeza pero con un freno intermedio, en los hombros. Yashira levanta 90 kilos y, David, 162 kilos».

El 19 de mayo, los dos atletas partirán a Buenos Aires para concentrar un día en el Cenard y luego, emprender el viaje a Lima. Los deportistas deben cubrir por su cuenta el pasaje en avión; mientras que el resto (estadía) fue cubierta por el gobierno rionegrino. Para reunir fondos, difundieron un alias que es elbolson.mundial.

«Es un orgullo para los pibes vestir la bandera argentina. Además, competimos con países que históricamente se llevaban medallas en las Olimpíadas, como China, Bulgaria, Kazakistan y Polonia«, concluyó Villalba.