Inoperancia de Anses

Susana Gabriela Lagamma

CENTENARIO

Estoy en condiciones de jubilarme desde diciembre de 2019 después de trabajar 34 años como docente en Río Negro, pero todavía sigo esperando … inicié los trámites en abril de 2021.

Hoy me llegó una carta de Anses Neuquén y creí, ilusa de mí, que era el aviso de la tan ansiada jubilación que estoy esperando hace más de dos años.

¡Tremendo error! Resultó ser el pedido para que entregue una documentación necesaria para continuar mi trámite jubilatorio. Hasta ahí todo bien.

Lo malo es que la nota estaba fechada el 29/9/2021, o sea, tardaron 6 meses en mandármela. Pero lo peor es que dicha documentación fue entregada por mí en la UDAI Neuquén a mediados de octubre del año pasado.

Resumiendo: no solo tardaron 6 meses en enviarme la nota, sino que ni siquiera controlaron la documentación solicitada, que ya había sido entregada.

Este episodio se suma a una larga lista de situaciones como estar más de un año para lograr un turno de forma virtual; no aceptarme los papeles porque no estaban iniciando jubilaciones en Río Negro; ir a consultar qué documentación necesito para continuar mi trámite en Centenario, en octubre del 2021 y el empleado no sabía; tener que viajar a Neuquén y esperar dos horas para que me atiendan; volver a entregar la documentación y esperar otras tres horas; solicitar información en forma virtual y que me contesten que tengo que esperar que haya disponibilidad en los sectores que tratan los trámites… y no sé cuántas otras.

Además, es imposible conseguir un turno, porque nunca hay disponibles, para ir personalmente a hacer las consultas.

Una llega al hartazgo de dar vueltas y esperar que alguien se acuerde que hay personas que trabajaron toda su vida y necesitan retirarse, que aquellos que no tenemos padrinos políticos ni amigos en el sistema no somos tenidos en cuenta.

Es necesario que quienes trabajan en el organismo consideren que jubilarnos es un derecho y, por tal motivo, no dejar esperando a las personas más de dos años como me ocurre a mí.