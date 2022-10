Irresponsable comunicación desde Salud

Jazmín Peralta

BUENOS AIRES

Nos acabamos de enterar que el ministerio de Salud de la Nación ha lanzado una campaña vía posteos en las redes sociales para promover métodos que vuelven estéril a la persona y que son imposibles de revertir. Argumentan que desde los 16 años los chicos pueden decidir sobre el “cuidado” de su cuerpo Dice concretamente uno de los posteos: “A partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes: ligadura y vasectomía”.

Debería haber agregado que esos métodos no son reversibles y que, si bien evitan el embarazo, no reemplazan el uso de preservativo, ya que no eluden el contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Desde las neurociencias nos alertan que el lóbulo prefrontal de la corteza cerebral, el tomador de decisiones, no termina de madurar hasta los 25 años, es un grave error ofrecerles esa opción a tan temprana edad.

En un tema tan complejo como este, se debe tener la máxima responsabilidad en la comunicación, sobre todo si proviene del ministerio de Salud.