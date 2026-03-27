Isabel Perón y el golpe de 1976

Miguel de Larminat

DNI 8.308.529

Departamento Lácar, Neuquén

La política se deshizo en esfuerzos para cargar todo el peso de la catástrofe de 1976 a las fuerzas armadas y a la sociedad civil.

Sin embargo, sería tiempo que los partidos admitan su enorme responsabilidad al no dejar que se haga un juicio político a Isabel Martínez, y así evitar el golpe.

El patológico terror de los peronistas al “fantasma del general” y la tradicional cobardía e incapacidad de tomar decisiones de los radicales hicieron que los militares se creyeran obligados a tomar el poder….

Es necesario que se acepte esa responsdabilidad a esta altura, el Congreso de la Nación, una vez más, fue incapaz de dar una solución a la crisis.

Atentamente