Isabel Perón y el golpe de 1976
Miguel de Larminat
DNI 8.308.529
Departamento Lácar, Neuquén
La política se deshizo en esfuerzos para cargar todo el peso de la catástrofe de 1976 a las fuerzas armadas y a la sociedad civil.
Sin embargo, sería tiempo que los partidos admitan su enorme responsabilidad al no dejar que se haga un juicio político a Isabel Martínez, y así evitar el golpe.
El patológico terror de los peronistas al “fantasma del general” y la tradicional cobardía e incapacidad de tomar decisiones de los radicales hicieron que los militares se creyeran obligados a tomar el poder….
Es necesario que se acepte esa responsdabilidad a esta altura, el Congreso de la Nación, una vez más, fue incapaz de dar una solución a la crisis.
Atentamente
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