Juancito y su cámara

Lila Ruay, DNI 14.282.665

General Roca

Un personaje invisible pero querido, cuando llegué a vivir al barrio, no conocía su nombre ni su actividad, solo lo identificaba por su andar tranquilo y su campera de gamuza color canela, así se fue haciendo para mí, popular su figura.

Un día apareció en el Diario Río Negro una foto donde aparecían cuatro niños trepados a un árbol disfrutando de un cálido día de otoño que les regalaba su infancia

Como recuerdo he guardado el recorte amarillento por los años, ya que uno de esos niños es mi hijo. Además cuando descubrí quien había efectuado esa toma, era Juan, el fotógrafo del Diario Río Negro, que orgullosa me sentí. Admiro como están enfocados los personajes, trepándose a ese árbol, parece que hubiera buscado el momento justo apretar el botón de su cámara.

Fue pasando el tiempo, los años. Esos niños hoy son hombres y a Juan lo fui conociendo mucho más, a pesar de mi trabajo lo veía no muy a menudo.

En ese entonces era una asidua lectora del Diario Río Negro, el más vendido del Valle, por décadas.

Siempre admiraba la calidad de sus imágenes porque cada una de ellas era excelente. Lo comparaba con imágenes de otros periódicos, sobresalían las tomas del Río Negro, siempre me gustó mirar los detalles de las notas ilustradas. Parecía que se buscaba el punto exacto para darle flash a la imagen.

Claro, el enfoque que le daba a cada una de ellas salía de buenas manos, el autor era Juancito, nuestro personaje del barrio.

Regreso al presente, el tiempo ha pasado. Hoy a estos niños de la imagen los vemos de cabellos plateados. Lo más nostálgico aún, su árbol ya no está, ha sido talado con el paso tiempo, para dar lugar a otras plantaciones.

Pero nos queda el personaje, todavía teníamos al autor de esa obra de arte, nos da un enorme placer disfrutar de su presencia, dando vuelta alrededor del barrio, su andar cansino acompañado de su bastón y de una señora que lo asiste.

De vez en cuando tengo el inmenso placer de entablar algún diálogo con él, es admirable con sus 98 años escucharlo hablar de lo que fue su vida, sus vivencias. Diríamos que es el guardián de las memorias del barrio y por qué no, de Roca. Escucharlo es como sentarse a leer un libro de historia junto a él. Te relata recuerdos de la ciudad y del barrio. Qué placer Juancito, ojalá te tengamos por varios años más.

(Dedicado a Juan Villarruel, fotógrafo por 30 años de Diario Río Negro)

PD: Lamentablemente este relato no alcanzó a llegar a sus manos como se lo había prometido, con enorme tristeza el domingo 8 de marzo me enteré que nos había dejado.

Ya no tendremos tu presencia paseando por el barrio, pero tu estrella brillará por siempre, querido Juan.