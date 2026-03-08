Triste adiós a Juan Villarruel: murió uno de los referentes de la fotografía en la zona, su paso por Diario RÍO NEGRO

Hay dolor en la región por la muerte de Juan Villarruel, histórico fotógrafo del Diario RÍO NEGRO. Su tarea fue por más de tres décadas y habìa recordado esos años como «los mejores» de su vida.

Su vida incluyó también otros trabajos.

Murió Juan Villarruel: histórico fotógrafo

En una nota del diario contó años atrás que en su vida fue fotógrafo, chacarero, verdulero, camionero, zapatero y boxeador. «Mis primeros pasos en la fotografía los di con José Ramos, un fotógrafo placero. Aprendí a usar el diafragma, a calcular la distancia, a hacer todo a mano. Me daba la máquina y me iba al río. Hacía 30, 40 fotos. ¿Cuánto ganaba? Nada. La plata era toda para él. Yo lo hacía porque me gustaba. Yo lo disfrutaba», relató.

También recordó en aquel momento su paso por màs de tres deècadas en el Diario RÍO NEGRO. Inició en 1962 y se jubiló en 1994. «Estuve 33 años en el diario, los mejores de mi vida. Me metí en todos lados y vi mucho. Y me fui con una buena jubilación y una casa digna», había expresado.

En el diario cubría toda clase de noticias y eso «le gustaba». Entre ssu fotos preferidas Juan mencionaba las que hizo de la huelga en El Chocón en 1969 y y las del Rocazo en 1972

La familia del fotógrafo Juan Villarruel

Sobre su familia había marcado que cuando tenía 9 años murió su papá y que él tenía siete hermanos. Una de sus primeras actividades fue vender caramelos en las plazas,

«En 1951 conocí a la que hoy es mi esposa, Isabel Sánchez, que venía acompañar a su padre a la Argentina con la idea de estar un mes acá y seguir para Santo Domingo. Fue un flechazo. A los dos años nos casamos. Tuvimos dos hijos: Marilú, profesora de inglés, y Claudio, arquitecto», describió.