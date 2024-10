La función de publicar

Juan Carlos Malgesini, DNI 4673429

San Antonio Este

La palabra del latín “publicare” quiere decir público o publica, conocido por todos. Yo digo que oír a todos lo que se interesan en lo que pasa, en nuestro caso algo de lo que ocurre en nuestro país y en nuestro gobierno, que en mi pensar debiera hacernos ricos en el conocimiento de nuestra Patria .

Por ello y al opinar en este medio, soy generalmente criticado por algunos lectores que opinan por ejemplo que lo que hacen los israelíes en el mundo en contra de los palestinos y musulmanes está bien y no deben publicarse tales acontecimientos.

En nuestro mundo aún no desaparecido por una guerra nuclear alguna hemos tenido y tenemos grandes comunicadores públicos que están en la historia, como benefactores de la opinión pública en el mas amplio sentido de la palabra, especialmente escrita. No voy a nombrar a los que me han impactado para no herir suceptibilidades, de quienes a mi juicio no tienen experiencia de trabajo o de vida y creen en teorías que van desde el fútbol hasta la hechicería y que diariamente son conocidos por muchos de los que viven engañados. Como nuestro presidente y su hermana, que creen posible comunicarse con un perro muerto. Es noticia, entre otras barbaridades, en la prensa nacional y comentado -entre otros desatinos diariamente- por nuestro periodismo.

Y lo más grave es que nuestra juventud y otros, no muy jóvenes ante la falta de liderazgo político de calidad humana e institucional, han votado por un individuo que odia al Estado y a las instituciones. Algunas son malas pero la mayoría son fruto de muchas luchas de la ciudadanía, no deben desaparecer solo porque a alguien como Milei se le ocurre amenazarnos con una motosierrra. Y pretende de que nos traerá algo bueno cuando dice “¡viva la libertad carajo!” ignorando que siempre tuvimos libertad, salvo cuando estuvimos en manos de los militares, por ejemplo. Digo.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales