Le dicen el «arco iris líquido», es el río más hermoso del mundo y está en Sudamérica 

Caño Cristales es catalogado por sitios especializados como el más hermoso del mundo.

¿Querés ver un río que parece salido de un sueño? Entonces tenés que conocer Caño Cristales, en Colombia. No es cualquier río: le dicen el “Río de los Cinco Colores” o el “Arco Iris Líquido”, y con solo ver una foto vas a entender por qué. En plena temporada, sus aguas se tiñen de rojo, amarillo, verde, azul y hasta rosa. Y no, no es Photoshop: es la naturaleza en su máxima expresión.

Aunque los patagónicos tenemos al increíble río de aguas turquesas en el Azul, uno de los ríos más hermosos que vas a visitar en tu vida, Caño Cristales es catalogado por sitios especializados como el más hermoso del mundo. Llama la atención por su estética sin igual: sus aguas se tiñen de colores vibrantes como el rojo, verde, amarillo, azul y hasta negro.

El secreto está en una planta acuática llamada Macarenia clavigera. Durante ciertos meses del año, esta especie florece en el fondo del río y lo transforma en una verdadera obra de arte viviente. Un espectáculo que solo podés ver si te animás a llegar hasta el Parque Nacional Serranía de la Macarena, en el departamento del Meta.

Este lugar mágico solo se puede visitar entre junio y diciembre.

Además de sus colores, el agua de Caño Cristales es tan cristalina que permite ver hasta el fondo del río, donde se mezclan las rocas, los reflejos del cielo y el movimiento de las plantas. La experiencia es comparable a caminar sobre un vidrio que flota en un caleidoscopio.

¿Dónde queda y cómo se llega?

Llegar a Caño Cristales es parte de la aventura. El punto de partida es el municipio de La Macarena. Desde allí, tomás una lancha por el río Guayabero (tranqui, es un paseo de 20 minutos) hasta Puerto Los Mangos. Después te subís a una 4×4 que en unos 25 minutos te deja en Caño Cajuche, la entrada oficial al parque. Ahí arranca una caminata de unos 2,5 kilómetros hasta que finalmente te encontrás con el famoso brazo principal del río. Sí, hay que caminar un poco… pero vale cada paso.

Este lugar mágico solo se puede visitar entre junio y diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando el nivel del agua permite que las plantas de colores se desarrollen. Fuera de temporada, el acceso está cerrado para proteger el ecosistema. Así que organizá bien tu viaje para no perderte el mejor momento.

Caño Cristales ha logrado preservar su belleza sin sacrificar su esencia.

Cosas que NO podés hacer (y mejor que lo tengas claro):

Gracias a estas medidas, Caño Cristales ha logrado preservar su belleza sin sacrificar su esencia. La experiencia de visitarlo no es solo un espectáculo visual, sino también una lección sobre la importancia de convivir con la naturaleza de forma respetuosa.

Nada de bloqueador solar, repelente ni químicos: contaminan el agua.

No se puede fumar ni tomar alcohol dentro del parque.

Prohibido extraer flora o fauna del lugar.

No se puede llevar plástico descartable. Usá un bottle bag o botellas recargables.

Y por supuesto: no tomar agua del río.