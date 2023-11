La hora de los jóvenes

La juventud dijo: presente, aquí estamos, y de aquí no nos vamos. Venimos a hacer lo que ustedes no pudieron o no quisieron y no nos interesa el color de ningún partido político. Que los gobernadores se cuiden de las decisiones y posiciones que tomen a partir de ahora, ya mostramos quiénes y cuántos somos en cada provincia. Si las decisiones que se tenían que tomar no se tomaron por cobardía o por intereses corruptos, apártense y déjennos hacer.



Esperemos que los ejecutivos de la nueva política contemplen este pensamiento y este sentimiento de los nuevos hacedores, que espero apoyen al nuevo presidente. No olvidemos a John F. Kennedy: “No preguntes que va a hacer el país por vos, preguntate qué podés hacer vos por tu país”.

Ricardo Blaksley

ricardoblaksley@hotmail.com