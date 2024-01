La impunidad que cansa

Antonella Sáez, DNI 34.658.266

CUTRAL CO

Mi nombre es Antonella, tengo 34 años, nací, me crié y viví durante todos estos años en Cutral Co. Soy prima de Fernando Jara, una víctima de la explosión en New American Oil, que junto a sus compañeros Víctor y Gonzalo murieron en un “crimen social” y cruel el 22 de septiembre de 2022.

Durante estos 16 meses, y a partir del mismo 22, la impunidad comenzó a vivir todos los días codo a codo con estas tres familias.

El mismo 22 de septiembre momento en que sucede esta tragedia nadie sabía nada, desde la madrugada y hasta las 10 de la noche que finalmente “apareció” personal de esta empresa con un discurso nefasto, frío y preparado como un guión, nosotros no teníamos noticias, aguardamos con la mínima esperanza que estuvieran vivos.

Lo que sigue después de la confirmación fueron todas situaciones lamentables y penosas: la entrega de los restos donde nos estuvieron tomando el pelo a las 3 familias con el horario, las 3 coronas por parte de un gremio ausente hasta el día de hoy, como si eso fuera a compensar lo poco y nada que hicieron después que se fueron. Paros lamentables, fotos innecesarias y un discurso de defensa del trabajador que nadie cree. Pasaron 15 meses desde ese “crimen social” y lo llamamos así, porque no solamente son responsables los 7 imputados de la causa judicial sino también hay muchos organismos públicos y privados que no hicieron ni hacen absolutamente nada y son cómplices de esta situación.

En octubre de 2022 la justicia entregó la empresa a sus “dueños” a pedido de la Municipalidad de Plaza Huincul para una supuesta limpieza. Recién en noviembre del mismo año pudieron reconocer formalmente los cuerpos.

Diciembre, enero y febrero las marchas de todos los 22 (marcha de la luz, recital, caravanas) en marzo del año 2023 la imputación de 7 personas que pertenecían a la empresa ¿Y el resto? ¿Dónde están los cómplices políticos?, aun sin respuesta sobre la cadena de responsabilidades.

Nuestra lucha continuó ¿Y la empresa? Ya comenzaba a levantarse como un gran monstruo que causa terror e indignación, videos en Youtube de la subsecretaría de Medio Ambiente de provincia mostrando una “limpieza” del lugar ¿Dónde se encuentran todos esos informes? ¿De dónde sale tanta plata? ¿Cómo es posible que en un año y meses después de este crimen una empresa pueda “reconstruirse” de nuevo sin producción?.

Dudo completamente que esté todo en las condiciones necesarias, cumpliendo con las leyes provinciales y nacionales de seguridad. Dudo que los suelos estén descontaminados.

Dudo que alguien de los municipios tenga la información fehaciente de cuántos litros se derramaron, de cómo fue la contaminación.

¿Y saben que sucede? Cada 22 salimos a pedir justicia, pero pedimos también para que no vuelva a suceder. Nadie, ya sea petrolero o camionero, debe entrar a una empresa pensando que va a morir en el trabajo. No se muere en el trabajo.

Recuerdo cuando era niña y una pueblada con toda su gente en la ruta luchó por lo suyo, luchó por trabajo.

Hoy el pueblo está dormido, nos contaminan y permiten la producción de empresas, de las cuales no se conoce en qué condiciones se encuentran frente a nuestros ojos, muere nuestra gente, y nadie hace nada …

Entes gubernamentales de la gestión anterior y la nueva, que no hace nada, también es cómplice.

Memoria para no olvidar, justicia para tener Paz.

