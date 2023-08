Día del arroz con leche: un simple y delicado manjar

Cada 9 de agosto se conmemora el Día del Arroz con Leche, un postre que no puede faltar nunca. Una elaboración que tiene sus fanáticos y elaboraciones con agregados varios. Esta delicia tiene sus orígenes en Asia y luego se difundió a través de Europa y África. A partir del siglo XVI, tras la colonización, llegó a América.

El arroz con leche es un postre típico de la gastronomía en varios países, al que se le puede poner un toque de vainilla o cáscara de limón para aromatizarlo, aunque los más golosos le agregan un poco de dulce de leche para potenciar aún más su sabor dulce.

La receta de @pedrolambertini



Ingredientes (6 a 8 personas)

– 1 litro de leche entera

– 100 g de arroz carnaroli o doble Carolina

– 100 g de azúcar

– 1 limón

– 1 naranja

– 1 ramita de canela (10 g)

– 1 chaucha de vainilla

– 1 pizca de sal fina

Esta versión de arroz con leche está acompañado por damascos en almíbar.



Preparación

Cortar la chaucha de vainilla por la mitad longitudinalmente y retirar las semillas del interior raspando con el filo del cuchillo. Pelar los cítricos y retirar la parte blanca dejando solo la piel coloreada. Colocar la leche, el azúcar, la sal y los 4 perfumes al fuego.

Una vez que hierva, agregar el arroz, bajar el fuego y remover delicadamente hasta que la leche reduzca y el arroz haya tomado punto. Dejar enfriar y consumir a gusto. Pescar las cáscaras de naranja, limón, chaucha de vainilla y canela porque, aclaro, no se comen. O que se las saque cada comensal y listo.

Lambertips

* Hay quienes optan por ponerle el azúcar al final para que quede “más blanco”. ¿Se imaginan agregar toda la sal junta al final de un risotto?

* El perfecto arroz con leche debe resultar fluido, pero no una sopa; cremoso, pero ligero; no debe presentar granos rotos y, por supuesto, no debe estar pasado de cocción. Cada grano debe sentirse al morder, pero sin estar al dente.

* Dura no más de tres días en la heladera. No es apto freezer.