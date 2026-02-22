La modernización laboral según Márquez

Cristina Laura Trillo

DNI 20.280.212

NEUQUÉN

La diputada Nadia Márquez miente y tergiversa deliberada y alevosamente la realidad. En lo que va del gobierno de LLA se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo. A este gobierno le importa nada el trabajo y los trabajadores, la apertura indiscriminada de las importaciones es prueba de ello.

El proyecto de Ley elimina derechos fundamentales de los trabajadores, adquiridos con la vida y la sangre de miles a lo largo de nuestra historia, como la huelga de la “Semana trágica” o la huelga de los trabajadores rurales de la “Patagonia rebelde”, entre otras luchas; el banco de horas, las vacaciones fragmentadas, etc., etc., son ejemplo de esto. Pregunto ¿desde cuándo un trabajador puede negociar con su empleador en igualdad de condiciones? Plantearlo es como mínimo una estupidez, yo diría, más bien una hipocresía.

El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que crea la Ley, para pagar indemnizaciones, es una nueva estafa a los jubilados y a los trabajadores en actividad.

Se desviarán 3.500 millones de dólares anuales, que los empleadores aportaban al ANSES, a un fondo que irá a la Bolsa de Valores (la timba financiera) que administrará el Tesoro Nacional; ¡qué tranquilizador! Con semejante desfinanciamiento, ¿cómo van a actualizar los haberes a los jubilados?

¡Está claro que vinieron a luchar contra la casta!