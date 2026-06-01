Río Negro suma otro hito del VMOS: comenzaron las obras submarinas frente a Sierra Grande

El Skandi Hera ya trabaja en las costas rionegrinas. Foto: Gobierno de Río Negro.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo avance clave en Río Negro. Frente a Sierra Grande ya opera el buque Skandi Hera, encargado de iniciar las obras submarinas en Punta Colorada, una instancia fundamental para el futuro sistema de exportación de petróleo desde las costas rionegrinas.

La llegada del primer cargamento de cadenas y anclas marca el comienzo de la instalación offshore vinculada a las futuras monoboyas que permitirán despachar crudo de Vaca Muerta hacia mercados internacionales. «El futuro ya está frente a las costas de Río Negro», afirmó el gobernador Alberto Weretilneck al destacar el operativo.

La maniobra forma parte de una etapa estratégica del VMOS, el megaproyecto impulsado por YPF y otras compañías petroleras para construir un sistema de transporte y exportación de hidrocarburos desde la Patagonia hacia el exterior.

La carga fue completada días atrás en Puerto Quequén y trasladada hasta las costas rionegrinas para ser instalada en el lecho marino por el Skandi Hera, una embarcación especializada de la firma noruega DOF Group ASA. Según se informó, esta infraestructura permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el sistema de carga en altamar.

«El operativo moviliza a más de 120 técnicos y especialistas durante casi 250 días de trabajo, con tecnología de última generación y embarcaciones especialmente preparadas», destacó Weretilneck.

YPF anticipó que en las próximas semanas se realizará una segunda campaña con equipamiento similar

Según informó YPF, en esta primera campaña se movilizaron seis anclas tipo High Holding Power de aproximadamente 42 toneladas cada una y seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a las 72 toneladas por unidad. Además, está prevista una segunda campaña logística con equipamiento de similares características.

El avance de las obras submarinas se suma a otros hitos recientes del VMOS, como la carga de anclas y cadenas realizada en Puerto Quequén y la llegada del Skandi Hera a la costa de Punta Colorada para preparar la instalación de las monoboyas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el desarrollo energético ya empieza a generar movimiento económico en la Región Atlántica, con impacto en servicios, logística y demanda de proveedores locales.

«Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región», sostuvo el mandatario.

Weretilneck también planteó que el VMOS representa una transformación estructural para Río Negro y una oportunidad para modificar el perfil productivo de la provincia en las próximas décadas.

«Lo que hoy vemos frente a nuestras costas es mucho más que un barco. Es Río Negro ocupando un lugar central en el futuro energético de la Argentina», concluyó.