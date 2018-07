La movida política

Acabado para la Argentina el Mundial de fútbol, la movida electoral comienza a activarse. La novedad de esta semana fue la reaparición de Sergio Massa, quien estuvo muy activo. El hombre de Tigre, que ya decidió su vuelta al justicialismo, no sólo propulsó el lanzamiento de las medidas económicas para enfrentar la crisis económica, sino también para mostrar entusiasmo y dinamismo en el armado de una estructura interna que le dé sostén a su candidatura presidencial. De ahí la reunión que tuvo con el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, hombre enfrentado tanto al gobierno nacional como a Cristina Fernández de Kirchner. No fue esa la única entrevista de cara a ese armado. Otro de sus emisarios voló a Salta para encontrarse con Juan Manuel Urtubey. La decisión de Massa de volver al peronismo dio por tierra con la sociedad pergeñada con Margarita Stolbizer. Massa no es el único anotado para la carrera presidencial dentro del peronismo. Felipe Solá es otro de los que están dispuestos a presentar batalla. De todos modos, en ese universo magmático.

