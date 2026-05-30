La pelotita ¿paraliza todo?

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

BUENOS AIRES

Hoy, el fútbol amateur y/o con amigos fue superado por el “exponencial” negocio y publicidad multimillonarios, no sólo en Argentina (AFA) sino en el mundo (FIFA), donde VALE TODO. El 24/5 se paralizó Córdoba y, según declaraciones, el 89/90% de las fuerzas de seguridad se afectó al “operativo fútbol”, desprotegiendo a sus ciudadanos (gravísimo y tardío operativo Agostina).

Es increíble que, en general, la policía se ocupe de las “hinchadas” y desproteja al pueblo. En pocos días, arranca el Mundial, en el cual, inexplicablemente, Argentina, a pesar de los escándalos AFA y sus derivados, es notorio participante. Mientras tanto, “la danza de los millones” continúa y nada se resuelve a fin de “ganar tiempo y aire” hasta que “se mueva la pelotita” que domine, distraiga y arrastre a las masas obnubiladas durante más de un mes, paralizando al país y al mundo.

Dada la conocida situación del país (pobreza, hambre, gente en las calles, desocupación, salarios y jubilaciones vergonzosas – frente a exorbitantes remuneraciones y “niveles de vida” de los funcionarios públicos -, escándalos, internas/externas, recortes presupuestarios en salud, educación y otros), resulta lógico que nuestro país se paralice y festeje ¿“otro carnaval”? Conclusión: ¿el fútbol es para todos… o se para-liza todo”?