Murió el adolescente de 12 años que estaba internado en Roca tras sufrir un grave accidente en moto

Luego de permanecer varios días internado en Roca y a la espera de un milagro, se conoció que el adolescente que protagonizó un siniestro vial en Huergo, murió. La información fue confirmada por fuentes oficiales que indicaron que su situación era crítica a raíz de la lesión cerebral que sufrió tras accidentarse en moto.

Murió el adolescente que se accidentó en moto en Huergo

El adolescente se encontraba internado en el hospital López Lima de Roca desde el martes, había sido trasladado desde el nosocomio de Regina debido a su estado delicado. El panorama era difícil ya que presentaba un traumatismo de cráneo grave.

Estuvo internado en terapia pediátrica con pronóstico reservado y bajo constante evaluación médica, pero, lamentablemente, el viernes por la noche se confirmó su muerte cerebral. Fuentes oficiales destacaron que en el caso intervino la Fiscalía y se le brindó acompañamiento a la familia.

La noticia generó gran conmoción en la comunidad de Huergo quienes seguían de cerca el estado del adolescente y esperaban que pudiera sobrevivir.

Cómo fue el accidente en Huergo

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, informó que el accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 en el barrio Ceferino de Huergo.

Esa tarde un vecino llamó solicitando una ambulancia debido a que «un muchacho se habría caído en moto». Aún se investigan las causas del accidente, pero trascendió que el joven circulaba en la moto y cayó luego de perder el control, aparentemente había salido a comprar y tomó el rodado sin dar aviso.

Cuando la ambulancia llegó al sitio se encontró con el adolescente gravemente herido y por ello se decidió su traslado al hospital de Villa Regina. En este centro recibió las primeras asistencias, pero como su cuadro era crítico, lo derivaron de urgencia a Roca.