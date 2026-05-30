Una casa del centro de Añelo era el corazón de una red de drogas: secuestraron cocaína y marihuana por $150 millones

Desde una vivienda ubicada en pleno centro de Añelo funcionaba una red de venta de drogas que la Policía de Neuquén logró desarticular esta semana. Tras una investigación de dos meses, efectivos secuestraron más de un kilo de cocaína, casi cinco kilos de marihuana y demoró a los integrantes de la banda.

Los procedimientos se realizaron durante la noche del jueves en Añelo y El Chañar. Según informaron el Gobierno y la Policía de Neuquén, la droga incautada tendría un valor cercano a los 150 millones de pesos en el mercado ilegal.

Una denuncia anónima permitió detectar un punto de venta de droga en Añelo

La causa comenzó a fines de marzo, cuando llegaron denuncias a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y del sistema QR habilitado por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de esos datos, los investigadores pusieron la mira sobre una casa ubicada en el centro de Añelo. Con el avance de las tareas de inteligencia lograron identificar otros domicilios presuntamente vinculados a la venta de los estupefacientes.

En total se detectaron siete viviendas relacionadas con la causa: cinco en Añelo y dos en El Chañar. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los allanamientos. Más de 65 efectivos de distintas divisiones antinarcóticos participaron del operativo junto a personal de apoyo logístico y tránsito.

Qué encontraron en los allanamientos realizados en Añelo y El Chañar

El resultado fue contundente. La Policía secuestró 1,306 kilos de cocaína, cerca de cinco kilos de marihuana y alrededor de cinco millones de pesos en efectivo.

También encontraron una pistola Glock calibre 9 milímetros, partes de un rifle, balanzas digitales y dispositivos electrónicos que serían utilizados para cobrar las ventas.

Entre los bienes secuestrados figuran además un Fiat Palio, un Peugeot 208, un Volkswagen Virtus, una Toyota Hilux y una motocicleta tipo enduro.

La Justicia ordenó la clausura del principal domicilio investigado y dispuso la detención de dos mujeres, de 47 y 50 años, y de un hombre de 32. Todos quedaron a disposición judicial para la formulación de cargos.

La investigación también tuvo ramificaciones en otras localidades. En Andacollo se realizaron dos allanamientos y fue demorado un joven de 27 años, mientras que en el barrio Confluencia de Neuquén capital quedó vinculado a la causa otro joven de 26.

En esos procedimientos complementarios también se secuestraron drogas, dinero y elementos relacionados con el narcomenudeo. Los investigadores continúan analizando la información reunida para determinar si existen más personas involucradas.