Vaca Muerta suma nuevos sismos: ya se registraron siete en una semana cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre temblores que se registraron este sábado 30 de mayo en la zona de Vaca Muerta.

Los sismos se ubicaron en cercanías a la localidad de Añelo y alcanzó a otras localidades del norte neuquino. Ya se presentaron siete casos similares en la región esta semana y superaron los 30 episodios en el año.

Dos sismos en Vaca Muerta este sábado 30 de mayo: tuvieron solo horas de diferencia entre sí

El Inpres indicó que el primer sismo ocurrió durante la madrugada de este 30 de mayo y tuvo su epicentro a 6 kilómetros de profundidad.

Se reportó a las 05:41 (hora local) y su intensidad fue de II a III, es decir fue «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios». La magnitud fue de 2.4 en la escala de Richter.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 85 km al NO de Neuquén; 114 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala.

El segundo sismo fue a las 10:01. Se precisó que tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad de 5 km. El suceso fue registrado en el epicentro 84 km al NO de Neuquén; 115 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala.

La intensidad fue de II a III, catalogado como «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios»