De un célebre personaje argentino a una mini represa: así avanzan los nuevos parques temáticos de Neuquén

Las primeras tres plazas ya se encuentran en la etapa final de ejecución de sus bases. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La ciudad de Neuquén continúa ampliando sus espacios recreativos con la incorporación de 20 nuevos parques temáticos distribuidos en distintos barrios de la capital.

Las primeras tres plazas ya se encuentran en la etapa final de ejecución de sus bases, mientras avanzan los trabajos en los demás sectores donde se instalarán los juegos y mobiliario urbano.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, contó a Diario RÍO NEGRO cómo continúa el proceso de construcción.

«Estamos avanzando con las plateas para, una vez que se emita la orden de compra, ya tener el cronograma lo más rápido posible de elaboración de juegos y en agosto poder presentar los parques«, explicó.

Precisó que la licitación alcanza a 23 parques temáticos, de los cuales 20 serán nuevos y tres se utilizarán para ampliar y fortalecer parques ya existentes.

Parque «Refugio del Bosque» en Santa Genoveva. Foto: archivo Matías Subat.

Detalló también que el miércoles se adjudicó a la empresa rosarina Bongo la compra e instalación del piso blando.

«Se compra todo junto y se va instalando de acuerdo a cronogramas que se establezcan entre la municipalidad y la empresa«, aclaró.

Cómo serán los primeros tres parques temáticos y donde estarán

Uno de los nuevos espacios estará en el barrio Confluencia, entre las calles Paimún y Pomona, y estará inspirado en los cubos Mafalda, los juguetes del personaje de Quino.

Esos cubos estarán conectados con toboganes y después habrá otros juegos complementarios como hamacacas, subibajas, y espacios de gateo para las primeras infancias.

En el paseo Limay, entre Linares y Saturnino Torres, estará un parque temático inspirado en el benteveo, un pájaro característico de la península Hiroki.

Como este parque se emplazará sobre la margen del río Limay, está prevista la instalación de una baranda de seguridad. «Ese proyecto va a ser el único que tenga ese cerramiento«, aseguró la funcionaria.

El tercer espacio, llamado Parque de las Energías, está ubicado sobre Dr. Ramón casi Necochea, y reflejará la actividad económica de Neuquén.

Allí habrá una réplica de la represa El Chocón, un yacimiento petrolífero y una estación transformadora de luz. La funcionaria destacó que este parque «está en el límite de San Lorenzo norte y sur«.