El mensaje de la mamá de Agustina Fernández tras la muerte de Agostina Vega: “Exijo justicia terrenal y divina”

Capello se sumó al reclamo de justicia por la muerte de la adolescente cordobesa.

La confirmación del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, generó una profunda conmoción en todo el país.

En Río Negro, destacó el mensaje publicado por Silvana Capello, madre de Agustina Fernández, la joven estudiante de Cipolletti que fue víctima de un femicidio en 2022. El responsable del crimen, Pablo Parra, fue condenado a prisión perpetua por un jurado popular.

A través de sus redes sociales, Capello se sumó al reclamo de justicia por la muerte de la adolescente cordobesa y envió un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos.

“Agostina Vega. Exijo justicia terrenal y divina. Paz para tus padres y familia”, escribió.

Las palabras de la mamá de Agustina Fernández tuvieron repercusión debido a su propia historia de lucha por justicia, luego del crimen que conmocionó a Río Negro y al país.

El mensaje se conoció pocas horas después de que el fiscal Raúl Garzón confirmara el hallazgo de restos humanos que, según indicó, en un 98% corresponderían a Agostina Vega. La adolescente había desaparecido siete días antes y por el caso permanece detenido Claudio Barrelier, principal sospechoso de la investigación.

Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso

La investigación apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, quien habría citado a la adolescente el sábado 23 de mayo en su vivienda del barrio Cofico. Según la hipótesis de la Justicia, el hombre convenció a la joven de acudir al domicilio bajo el pretexto de buscar un regalo para su madre, aprovechando la relación de confianza que existía debido a que había sido pareja de la mujer.

Las cámaras de seguridad registraron a Agostina ingresando a la vivienda junto a Barrelier. Esa fue la última imagen conocida de la adolescente con vida. Los investigadores sostienen que la menor nunca fue captada saliendo del lugar.

La causa busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas posteriores. Entre las principales hipótesis que maneja la Fiscalía figuran un presunto abuso sexual y una agresión posterior contra la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Barrelier consiguió un automóvil prestado dos días después de la desaparición. Se trata de un Ford Ka negro que habría utilizado para trasladarse hasta la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Las antenas de telefonía celular ubicaron al sospechoso en el sector de Ampliación Ferreyra durante el tiempo en que permaneció fuera de los registros de las cámaras de seguridad. Ese dato fue clave para orientar los rastrillajes que concluyeron con el hallazgo.