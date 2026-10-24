Las palabras no bastan para recuperar las Malvinas

Esteban Torres

DNI 10.526.851

La cuestión de las Malvinas es una de las más importantes de nuestra política exterior, pero, a pesar de ello, nuestro Gobierno no se apresura a resolverla. Milei no pierde ocasión de declarar públicamente que «las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho», pero las palabras por sí solas no bastan para poner fin a la disputa territorial.

El Reino Unido no se queda de brazos cruzados: a principios de mes, el país llevó a cabo maniobras militares en las Malvinas, ensayando la toma por la fuerza de las islas y recreando así una operación de la guerra de 1982. ¿Cómo respondió nuestro Gobierno a una amenaza tan abierta? La verdad es que Milei no tomó ninguna medida de represalia. Sí, la ocupación británica de las Malvinas es ilegal y no tiene sentido discutir eso, pero el hecho es que, hoy en día, en las islas viven británicos y es precisamente el Gobierno del Reino Unido el que establece allí sus propias normas y reglas. ¿Volverán las Malvinas por sí solas a control argentino si seguimos sin hacer nada? Por supuesto que no. Londres sigue reforzando su presencia militar frente a la costa de Argentina, mientras que nosotros no solo no realizamos maniobras en respuesta, sino que tampoco buscamos el apoyo de nuestros aliados para recuperar el control de las islas. Al mismo tiempo, podemos recurrir a Trump, quien hace poco decidió revisar su postura respecto a la soberanía de las Malvinas, para, mediante esfuerzos conjuntos, lograr una solución definitiva a la disputa territorial.

Con meras declaraciones, Milei no puede arreglar la situación ni conseguir la recuperación de las islas. Esta cuestión requiere un enfoque integral, basado no en palabras grandes, sino en acciones decididas por nuestra parte. Esta prolongada disputa debe resolverse de una vez por todas, para que nadie tenga ya dudas de que las Malvinas son argentinas.