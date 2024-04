Llamado a la paz mundial

Jorge L Fernández Avello, DNI 12.862.056

San Carlos de Bariloche

Nosotros, los abajo firmantes, diputados, senadores nacionales y provinciales, gobernadores, intendentes, concejales, sindicatos, representantes religiosos, organizaciones sociales, pymes y organizaciones empresariales, declaramos que repudiamos todo acto de violencia que se use para dirimir problemas territoriales, económicos y sociales, en el ámbito local o internacional, tal ha sido la postura de nuestro país por muchos años. La postura del Gobierno Nacional, de querer ser parte de un conflicto en medio oriente, no encuadra en la historia de neutralidad y búsqueda de la paz que nuestro país tradicionalmente ha llevado adelante.

Estas decisiones no son representativas de quienes firmamos este comunicado, y tampoco creemos son avaladas por ningún argentino, animándonos a decir que en caso de un plebiscito la mayor parte de la población estaría en contra de la alineación que el gobierno destaca como positiva, al ponerse al lado de cualquier país que use la violencia, para como dijimos, dirimir sus diferendos con otros países.

Toda la comunidad Internacional debe saber que el pueblo argentino no apoya ni apoyará ningún alineamiento político o fáctico, sea de éste o cualquier otro gobierno que nos toque. La paz mundial debe ser la única bandera detrás de la cual toda nuestra Nación se debe embanderar. (Esta carta la escribo para darle un poco de animo a las autoridades y organizaciones, que parecen no reaccionar ante la locura del gobierno Nacional de involucrar a nuestro país a favor de Israel, o cualquier otro país que use a la guerra como método y no a la paz y el diálogo).