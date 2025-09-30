ESCUCHÁ RN RADIO
Cartas

Los aviones de mercadería

Hernán Caire, DNI 5.262.288

NEUQUEN

He leído que han hecho un convenio entre mercado libre y Aerolíneas Argentinas para traer en aviones de carga más de trescientas toneladas dos veces por semana a Neuquén.

Para mí significa un tremendo desastre para los comerciantes y empresas locales, ya que de hecho si bien no se puede competir con los precios de Bs AS, pasa lo mismo que siempre el dinero de los neuquinos y neuquinas se va para otros lares y encima se agrupa esa fortuna en pocas manos .

Craso error, decía un viejo profesor, pues cuando los dineros de mucha gente se agrupan en pocas manos, ese es el principio de la desigualdad social y por ende la pobreza.

Las autoridades neuquinas deberían tomar medidas correctivas a esta situación creando aranceles especiales “ya que están de moda dichos aranceles a nivel mundial” para defender el comercio e industria argentina en nuestra zona.

De esta manera estimo que se beneficiarán comerciantes e industrias y toda la población en general al defender a “el compre local”.

Es de esperar que se corrija este tema lo antes posible para evitar cierres de comercios e industrias locales
Basta observar las noticias internacionales para darse cuenta de lo importante que es el tema aranceles como en Estados Unidos con su presidente a la cabeza.

Temas

Mercado Libre

