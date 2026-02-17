Los cristinistas rolistas

Antonio Miglianelli

DNI 10.477.046

Sacar a Isabel del poder y así nos fue.

Sacar a Frondizi del gobierno y así nos fue.

Sacar a Illia del gobierno, así nos fue.

Sacar al MPN del poder: votemos a Rolo dijeron las los K. Como dijo el gran Vicente Zito Lema: “Para poner un concejalito, un diputadito”.

Los/las cristinistas camaleones, deben saber que el MPN maquillado, es como el peronismo: un movimiento que abraza a todas las ideas e ideologías. Acaso en el congreso no comparten Chanel Nº5 con Nadia Márquez.

Pero fundamentalmente, responsables de traer a “esto” que gobierna y critican, por abandonar precisamente los postulados justicialistas.

Posdata: a Perón y su gabinete, no los pusieron presos por corruptos.