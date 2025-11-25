Maradona y su reclamo por el calor en los partidos de fútbol

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

ZAPALA

Durante el mundial de México ’86, Diego Armando Maradona se quejó públicamente de las altas temperaturas y la necesidad de proteger a los jugadores, algo que la FIFA inicialmente desestimó diciendo que debían jugar sin importar las condiciones.

Maradona jamás abandonó la lucha por evitar la muerte por calor extremo en las canchas de juego más aun cuando los reglamentos imponen a los jugadores jugar en temperaturas y condiciones de humedad que los agota y ha generado la muerte de jugadores como James Thomas en 2020, de 17 años que falleció durante la práctica, posiblemente debido a un golpe de calor.

Lo expresado viene a cuento por lo sucedido en el partido jugado el 22/11/2025 en Asunción del Paraguay, por la final de la copa Sudamericana entre Lanús y Athletico Mineiro, indicando en 1° lugar que los partidos se definen con dos tiempos de 45 min, un alargue de 30 min y finalmente por penales.

En el horario en que se jugó el encuentro, la tarde temprana en Paraguay la temperatura, la humedad, la multitud que pobló el estadio transformó el juego en un verdadero infierno, al punto que los jugadores dosificaban el esfuerzo, prácticamente se bañaban con agua .

Así, pese a la voluntad y jerarquía de los jugadores el partido concluyó – como sucede habitualmente – en penales, el esfuerzo extraordinario de la competencia mal planeada en supuestos de extremo calor y humedad que pone en riesgo la vida de los participantes en virtud – como también decía Maradona – la falta de prudencia en los reglamentos del fútbol en condiciones que provocan el agotamiento manifiesto de los jugadores puede en cualquier momento provocar muertes no deseadas entre ellos.