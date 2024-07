Me siento perseguido y maltratado

GENERAL ROCA

Héctor Robinson Carrasco, DNI 8.217.372

Presidenta del Diario Rio Negro, Sra. Laura Gamba en su despacho.

Soy Héctor Robinson Carrasco DNI: Nº 8.217.372, Cuil 20-08217372-3 domiciliado en calle Arturo Prat 2509, dto. 2 de General Roca.

Primero: con respeto me presento ante las máximas autoridades de la Defensoría General de Río Negro.

Segundo: Ante las máximas autoridades de Fiscalía General de dicha provincia, con carácter urgente por favor solicito ayuda legal y revisión de las causas que me han plantado, en estos momentos estoy quebrado económicamente, maltratado, humillado y avasallado por autoridades que ejercen su poder en los ámbitos de la Justicia de General Roca hacia mi persona.

Aclaro que soy enfermo coronario y estoy sufriendo un inmenso estrés debido a esta situación. Estoy en una total soledad, defendiéndome como puedo ante personas que ejercen su poder desde el cargo que tienen en la Justicia. Paso a dar los nombres de los funcionarios judiciales que me están mortificando: Susana Gabriela Carrasco (Fiscal de ejecución Penal), Belén Calarco (Fiscal) Bouabdo (Asesora Letrada) integrante de Fiscalía N.º 1 Néstor Abel Palacios (Abogado – Cónyuge de la Fiscal Susana Carrasco. Aníbal M. Morales (Abogado) Nicolas Rebol (Escribanía)

Aclaro que la Fiscal Susana Carrasco es hija del suscripto, que junto a su esposo quieren apoderarse ilegalmente de mi propiedad a través de la escritura Nº 55 de venta, la cual me han falsificado la firma aduciendo que yo les he vendido en $ 1.400.000 la propiedad mencionada. Y también aducen que me han contratado para que les construya 5 deptos. ubicados en Arturo Prat 2509.

Por razones económicas no he podido contratar un Perito Cali gráfico, también aclaro fehacientemente que nunca les he vendido ni he realizado ninguna transacción con esas personas, no he recibido ningún dinero, no he regalado, no he donado ninguna propiedad, por lo expuesto debo aclarar que en lo penal no he declarado por falta de abogado y los que he solicitado han comulgado con mi contra parte.

El 11 de abril del 2023 me allanaron mi departamento, donde me han modificado los argumentos del allanamiento, por ejemplo el allanamiento fue realizado un día antes que fuera firmado por el juez y así han sido las instigaciones que he recibido.

En su momento explicaré y presentaré las correspondientes pruebas, pero comunico que estoy siendo perseguido por personas desconocidas con carácter amenazante, presionándome para que me vaya de mi propiedad y también hostigando injustamente a los inquilinos que no tienen nada que ver porque ellos permanecen con contrato sellado.

Comunico también que en lo civil y penal están tramitando el desalojo.

Sin otro particular, les saludo con distinguida atención y rogándoles una respuesta favorable.