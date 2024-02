Memoria del año 2011

Pablo García, DNI 24.473.392

General Roca

Ustedes eran muy pibes, pero el 25 de septiembre de 2011 en Río Negro llegó un gobernador, Carlos Soria, que derrotó a la UCR que había gobernado 28 años eternos. Era intendente de General Roca, la segunda ciudad de la provincia, y su vice Alberto Wereltinek el intendente de Cipolletti, la tercera ciudad. Prometieron en su campaña que el día uno impulsarían una ley que pondría en disponibilidad a todos los empleados públicos de la provincia, para saber quién trabajaba y quién no: súper simple, con extrema austeridad en los gastos, eliminación de la pauta oficial, autos oficiales, etc., etc. (Los Milei de ésa época). Y así fue, ese fin de año dicha ley fue aprobada.

Desde la asunción el 10/12 en adelante, pasaron cosas muy raras en hospitales, escuelas, ministerios: se vieron las caras compañeros que no sabían que lo eran, pero con grandes antigüedades.

“Hola soy fulano y trabajo acá hace 6 años… ¿pero como? Si nunca te vi… ¡Ahh!, pero hacia teletrabajo, ¡cuac! Unos visionarios: 10 años antes de la pandemia, los radicales ya lo hacían y con la complicidad de gremios amigos.

Tras el fallecimiento de Soria, con sólo 21 días en el cargo, asume el 1 de enero de 2012 su vice, Weretilneck, y para festejar el primer aniversario del triunfo de la elección histórica se deroga en septiembre la famosa ley.

En 2011, la planta estatal era de 47.322 empleados y hoy son 55.000 y no sabemos si los 4.500 contratados entran en esa cifra o no.

Los habitantes según censo 2010, eran 638.645 y en el 2022 750.768, un 15% de variación.

Empleados 2011 43.722, hoy 59.500, un 37% más.

No tenemos ningún servicio con el 37% de mejora ni mucho menos.

Hoy veo a los impulsores de la extrema autoridad y honestidad de esa época asombrados por lo mismo que encara el presidente actual. ¿No será que Milei vivía hace 12 años en Río Negro e hizo carne los proyectos de Soria y Weretilneck?