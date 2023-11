Múltiples problemas en Cerro Policía

Alfredo Arraya, DNI 12.347.749

Cerro Policía

Como todos los años, se publicitó la llegada del Plan Calor, por parte del Gobierno, para hacer resaltar principalmente la cifra en dinero que destina para este programa, cosa que al ciudadano común no le interesa. Bueno sería que enviaran leña que sirva y se publique cuántos kilos nos toca a cada uno, que sea de público conocimiento.

Con dos bines no alcanza para todo el invierno para colmo siempre llega tarde, creería que el encargado del programa debiera saber cuándo comienza el invierno, ¿no?. Eso que nos mandan, que de leña tiene poco, son trozos de madera que no entran en las cocinas, hay que cortarlas casi en fetas para que arda siempre acompañada de otro arbusto de la zona, cosa que debe complicar a mucha gente de la Línea Sur, ya que hay muchas partes donde no se encuentra nada apropiado. Ni hablar de las personas mayores que no pueden partir estos troncos.

El ministerio, secretaría o lo que fuera ¿no tiene idea de lo que envían a la gente?. Estaría bueno que los que se dicen estar al servicio del pueblo se tomaran unos días para estar en algún campo y al calefaccionarse con estos troncos conozcan la realidad de una buena vez. Creo que no aguantarían ni dos días, se volverían enseguida a su sillón.

También estamos esperando la construcción de la ruta que una Paso Córdoba y El Cuy, promesa hecha por el ex gobernador en su momento , hoy senador y próximamente gobernador otra vez. En esta localidad pagamos el combustible más caro que en Roca, por lo que la denominada comisión de fomento sirve poco para el fomento.

No sé si el vocal llevará nuestros reclamos, pero el hecho es que docentes y policías viajan todos los días a Roca y no existe ninguna iniciativa que los estimule a radicarse en Cerro Policía. Esto redunda en menor desarrollo de nuestra comunidad. En próxima carta enumeraré otros problemas de nuestro paraje.