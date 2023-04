Nada es para siempre…

Dr. Luis Espinosa, DNI. 10.659.820

El Bolsón

No lo fue la vida para don Rider Sbacco (QEPD) y tampoco lo será la “emergencia económica” para la Municipalidad de El Bolsón. Don Rider dejó herederas y la municipalidad, que no podrá morir, durante varias gestiones (por más de veinte años), ha venido amparándose en una mentirosa emergencia para no tener que afrontar esta vieja deuda.

Hoy el monto de la deuda supera los 260.000.000 millones y crece mensualmente a razón de más de 25.000.000.

Alguien, tarde o temprano, tendrá que afrontar esta monumental obligación y seguramente será el mismo pueblo de El Bolsón a través de impuestos más gravosos.

Sin duda no lo merece y quizá sea tiempo de hacer valer las “responsabilidades” de los funcionarios que han tenido que ver con el origen y el crecimiento exponencial de la deuda.